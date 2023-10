Parco nazionale 5 Terre, riqualificare il sentiero costiero

Uno studio per la definizione del progetto esecutivo di riqualificazione e mitigazione del rischio idrogeologico del sentiero Verde Azzurro (SVA) nel tratto di collegamento tra i borghi di Manarola e Corniglia è stato presentato oggi presso la sede del Parco Nazionale della Cinque Terre, a Manarola.

"Intervenire per la messa in sicurezza del versante interessato dal sentiero SVA - ha dichiarato Donatella Bianchi, presidente del Parco nazionale - è urgente e non più procrastinabile. La riqualificazione dell'intero sentiero Verde Azzurro, punta di diamante dell'offerta escursionistica del territorio e percorso costiero tra i più apprezzati al mondo, in un'area caratterizzata da elementi di fragilità con versanti particolarmente franosi ed esposti ai fenomeni erosivi del mare, si configura come un'opera di particolare complessità sia sul piano idrogeologico che naturalistico e paesaggistico".

Secondo Bianchi, "potrebbe essere questa l'ultima occasione per intervenire, il tempo e gli eventi meteorologici estremi non giocano a favore, rendendo sempre più difficoltoso e oneroso l'intervento".

Il progetto prevede tra l'altro la posa in opera di barriere paramassi, reti metalliche in aderenza al versante, chiodature e ancoraggi e la realizzazione di nuove scogliere in massi naturali a protezione dell'azione erosiva del moto ondoso su uno sviluppo della linea di costa di circa 500 metri.



