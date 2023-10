Marina Militare, la nave 'Alpino' visitabile a Genova

La nave 'Alpino' della Marina Militare sarà visitabile l'11 e il 12 ottobre nel porto di Genova a ponte Doria Ponente in occasione della sesta edizione della 'Genoa Shipping Week' organizzata da Assagenti. La fregata è la quinta unità della classe Fremm (Fregate Europee Multi Missione), intitolata all'omonimo corpo militare del quale ha fatto suo il motto 'Di qui non si passa' ed è specializzata nella lotta antisommergibile. È stata costruita negli stabilimenti Fincantieri di Riva Trigoso e del Muggiano ed è stata varata nel dicembre 2014.

"È con grande piacere che accogliamo la nave 'Alpino' la cui presenza arricchirà di ulteriore valore la prossima edizione della Genoa Shipping Week - commenta l'assessore comunale al Patrimonio, porto e mare Francesco Maresca -. Ringraziamo la Marina Militare per questo prezioso contributo e tutti i soggetti coinvolti in questa iniziativa. Invito genovesi e turisti ad andare a visitarla cogliendo questa importante opportunità".



