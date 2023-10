Problemi alla circolazione autostradale stamani in Liguria. Coda di 5 km tra Celle Ligure e Arenzano per lavori, e coda di 2 km tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia sempre per lavori.

Stamani, poco prima dell'alba, sul confine tra Liguria e Toscana in A12 un mezzo pesante ha preso fuoco. La circolazione è rimasta bloccata: alle ore 8,45 venivano segnalati 6 km di code verso La Spezia e 2 km verso la Toscana. La situazione è stata risolta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA