Un punto per lo Spezia contro il Pisa, ultima gara in Romagna

Lo Spezia pareggia per 0-0 contro il Pisa a Cesena, campo di casa durante i lavori al Picco, nella nona giornata della serie B 23/24. Terzo risultato utile consecutivo per la squadra di Massimiliano Alvini, che gioca un buon primo tempo mostrando la consueta difficoltà a trovare la rete nonostante la mole di gioco costruita e rischi in un paio di occasioni di vedersi beffare. Un palo per tempo nella prima frazione, che segna un netto predominio dello Spezia sul piano del gioco in un pomeriggio di caldo asfissiante che incide sui ritmi di gioco. Il legno ferma prima Pio Esposito (2') e poi Esteves (27') nell'unica sortita ospite, poi la difesa del Pisa si chiude e ferma sulla trequarti le iniziative dei liguri. Nella ripresa subito una buona occasione per Torregrossa su cui Zoet si esalta (48') a indicare che la partita è cambiata. I toscani trovano le punte di peso e guadagnano terreno, ma l'unico pericolo per Zoet arriva da un calcio d'angolo su cui Leverbe manca il tap in (65'). La partita si fa nervosa nel finale, con tanti falli e l'espulsione di Ekdal in pieno recupero per fallo di reazione. E' stata l'ultima partita in Romagna, dal 28 ottobre il Picco sarà riaperto.





