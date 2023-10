Sarà rinnovato il porto di San Lorenzo al Mare

Sarà ampliato e rinnovato il porto turistico di San Lorenzo al Mare (Imperia). La Giunta regionale ligure ha dato il via libera a una variante al Piano regolatore generale per consentire un ampliamento dello spazio dedicato alla cantieristica e l'aumento delle funzioni ricettive e direzionali del porto.

Secondo il promotore dell'iniziativa, l'assessore regionale Marco Scajola, che ha la delega all'urbanistica, "questa variante permetterà di rinnovare l'approdo di San Lorenzo al Mare consentendo un maggiore sviluppo dell'attività cantieristica e in generale rendendolo più vivo e al passo con le nuove esigenze dell'ambito portuale". Per Scajola, si tratta di "un passaggio fondamentale per portare un beneficio concreto a chi opera all'interno del porto e a chi ne usufruisce, ma anche per proporre nuovi servizi lungo la pista ciclabile adiacente. Da una corretta e strategica pianificazione urbanistica passano tutte le opere, dalle più grandi alle più piccole, che stiamo realizzando nella nostra regione e che la stanno via migliorando".

Il provvedimento, spiega una nota, prevede tra l'altro "la riconfigurazione del fabbricato ex stabilimento balneare che viene parzialmente demolito e destinato a parcheggi e servizi per equipaggi; il prolungamento del molo di alaggio di circa 10 metri e il suo allargamento di 1 metro per consentire al cantiere di lavorare su imbarcazioni di maggiori dimensioni; l'individuazione di ulteriori aree per il rimessaggio".



