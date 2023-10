Samp, Radrizzani incontra Ibrahimovic e conferma Pirlo

"Un cambio in panchina? No, Zlatan è un amico. Pirlo confermato? Assolutamente sì". Così Andrea Radrizzani, uno dei proprietari della Sampdoria insieme a Matteo Manfredi, dopo un pranzo a Milano con l'ex bomber Zlatan Ibrahimovic. Un incontro che avrebbe potuto generare anche qualche ipotesi clamorosa ma il manager è stato chiarissimo.

Di certo il pareggio ad Ascoli ha salvato la panchina blucerchiata di Andrea Pirlo ma serve una svolta importante quando ci sarà la ripresa del campionato visto che la Samp è penultima in classifica.



