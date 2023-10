La Seleçao dei sacerdoti ha la panchina corta, ritiro ad Alassio

Panchina corta per la Seleçao Sacerdoti che ha scelto la Liguria per il raduno sport & preghiera, i due giorni dedicati a sensibilizzare le varie diocesi liguri con la speranza di annoverare tra le proprie file sacerdoti con la passione per il calcio e proseguire la mission dell'associazione a sostegno di progetti benefici, nata nel 2005.

Grazie all'amministrazione comunale di Alassio e Tg events la Seleçao avrà l'opportunità di scendere in campo mercoledì 11 ottobre allo stadio comunale "Ferrando" per un grande evento di sport, solidarietà e nel ricordo di due grandi uomini sportivi del calcio alassino Piero Gaggero e Ivo Brancaleleoni.

Lo sport come punto di ripartenza e sostegno per non dimenticare e condividere con i ragazzi di oggi. L'ingresso libero a offerta andrà a favore per il restauro di Nostra Signora della Guardia di Alassio.



