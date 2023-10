Formazione, Liguria vara elenco delle competenze trasversali

Da oggi in Liguria anche le competenze trasversali sono certificabili. Le 'soft skills', cioè conoscenze e abilità che si applicano quotidianamente in molti ambiti e settori lavorativi entrano a pieno diritto nel Repertorio Ligure delle Qualificazioni insieme alla nuova competenza indipendente legata al mondo del social media marketing. Ne dà notizia una nota della Regione Liguria, spiegando che il provvedimento dalla Giunta su proposta dell'assessore alla Formazione Marco Scajola "integra e modifica il 'Repertorio' per rispondere ai fabbisogni formativi e professionali del tessuto socioeconomico ligure".

"Il corretto uso dei social così come le più generiche competenze trasversali - ha dichiarato l'assessore Scajola - si stanno rivelando sempre più centrali in molte sfere della vita professionale e personale, e possono contribuire al successo delle persone in diversi contesti. Quasi tutte le aziende richiedono abilità digitali e comunicative, ma anche capacità di lavorare in gruppo, di risolvere problemi, di progettare, di saper gestire il tempo, per citare solo alcuni esempi. Avere la possibilità di certificarle - secondo Scajola - è un'importante passo avanti per l'occupazione di tutti i liguri".



