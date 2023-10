Un incendio boschivo ha interessato, in mattinata, le alture del Comune di Montalto-Carpasio, in valle Argentina. Le fiamme sono divampate, verso le 10, in una zona impervia (località Binelli) ed è stato necessario attivare due elicotteri della Regione. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica. Sul posto sono presenti anche squadre a terra dei vigili del fuoco con i volontari di Pompeiana e Badalucco.



