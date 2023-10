Zangrillo, ci vuole rispetto per il Genoa e i 33mila tifosi

"Vi vuole rispetto per 33mila persone e verso una squadra che stava disputando una partita meravigliosa. Stasera ci sono qui io e non Gilardino per evitare una squalifica sicura al nostro allenatore, per me conta meno". Così presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, nel post partita a Marassi.

"Non sono arrabbiato ma rammaricato, talvolta il gioco del calcio è rovinato quando Davide affronta Golia - ha aggiunto .

Ho massimo rispetto degli arbitri e per chi ha arbitrato stasera, però è logico chiedersi il perché abbiamo subito sempre decisioni contrarie". "Pulisic si è aggiustato la palla con l'avambraccio, è fallo di mano e pertanto questo non è gol.

Mancavano immagini buone al var? La prossima volta le procureremo. E infine, da medico posso dire che l'entrata di Maignan su Ekuban è assassina", ha concluso.



