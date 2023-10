Superbonus, Comune di Genova proroga i canoni dei ponteggi

Il Comune di Genova ha deciso di prorogare di due mesi al 30 novembre i permessi e il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico relativi ai ponteggi delle aziende edili che stanno svolgendo i lavori del superbonus 110% e del bonus facciate 90%. Lo annuncia il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi definendolo una "misura di sostegno alle aziende che stanno affrontando un momento di seria difficoltà dovuto alla situazione di stallo riferita alla cessione dei crediti fiscali". Senza la proroga la scadenza sarebbe stata il 30 settembre.

"Il provvedimento proroga ulteriormente le agevolazioni per dare una boccata di ossigeno alle imprese che stanno operando sul nostro territorio - spiega il vicesindaco -, pertanto ribadiamo come Giunta l'impegno che ci eravamo presi per sostenere, nel perimetro delle nostre competenze, le aziende e le migliaia di lavoratori del territorio oggi in difficoltà a causa dello stallo sulla cessione dei crediti".

La proroga dei pagamenti del suolo pubblico è concessa alle imprese che presentino agli uffici comunali istanza di proroga di occupazione suolo che interessi l'anno 2023 oppure nuova istanza di occupazione suolo con presenza di cantiere.



