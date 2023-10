Serie A: Genoa-Milan 0-1, rossoneri in vetta da soli

Il Milan ha sconfitto 1-0 il Genoa a Marassi con un gol nel finale di Pulisic e va in testa da solo dopo otto giornate con 21 punti, +2 sull'Inter fermata sul pari dal Bologna a San Siro. I rossoblù hanno giocato alla pari con i rossoneri che solo nell'ultima parte di gara, dopo l'ingresso di tutti i 'titolari', li ha messi un po' alla frusta. Il Genoa dopo lo svantaggio ha premuto a fondo, costringendo Maignan ad un fallo da espulsione su Ekuban. A sostituzioni terminate, in porta nel recupero è andato così al suo posto Giroud, che dopo essere stato salvato dalla traversa in un'occasione, in un'altra è uscito con coraggio evitando il possibile pareggio.



