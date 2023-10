Samp, pareggio ad Ascoli e Pirlo salva la panchina

Finisce 1-1 nella trasferta di Ascoli, un punto che permette alla Sampdoria di muovere una deficitaria classifica con la squadra al penultimo posto ma garantisce al tecnico Andrea Pirlo di salvare la panchina dopo la difficile settimana che ha fatto seguito al ko casalingo col Catanzaro. Quindi per adesso nessun ribaltone. Pirlo resta alla guida della Sampdoria pur tra il malcontento dei tifosi ma sarà necessario cambiare passo per far uscire la squadra dalle sabbie mobili.

Per quanto riguarda la gara, in vantaggio i marchigiani con un colpo di testa dell’attaccante Nestorovski sul quale Ravaglia, schierato al posto del titolare Stankovic, non è riuscito a fare il miracolo. Nella ripresa al 7’ pareggia la Sampdoria su calcio di rigore dopo un fallo di Caligara su Esposito. Dagli undici metri Borini non sbaglia anche se Viviano aveva intercettato la traiettoria. Nel finale grandissima occasione per la Samp con De Luca che si fa respingere la conclusione ravvicinata dal portiere avversario.

