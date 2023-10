Rintracciati a Sanremo 5 maghrebini in fuga dalla Francia

Cinque francesi di origine maghrebina (tra cui un minore), riusciti a fuggire in Italia dopo aver forzato un posto di controllo della Police nationale, dalle parti di Cannes, sono stati rintracciati oggi dalla polizia italiana, nel quartiere San Martino di Sanremo. Secondo quanto appreso le autorità transalpine li stavano inseguendo e hanno provato a fermarli, avendo avuto segnalazione che potessero essere armati, anche se la polizia italiano non ha trovato armi. I cinque viaggiavano su una Renault Clio con la quale avrebbero speronato un'auto delle autorità francesi, riuscendo a scappare e a raggiungere l'Italia. Dopo averli rintracciati, la polizia italiana li ha riconsegnati alle autorità francesi in servizio a Ponte San Luigi. In un primo tempo sembrava che i cinque fossero rimasti coinvolti in una sparatoria in Francia, ma il particolare è ancora in corso di verifica.



