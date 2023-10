Rinnovabili, boom di domande dalle pmi in Liguria

Le domande presentate dalle micro, piccole e medie imprese per accedere al bando della Regione Liguria sulle energie rinnovabili hanno più che sestuplicato i 4 milioni a disposizione: sono state 212 le aziende a partecipare chiedendo un contributo totale di ben 26,8 milioni. Lo spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti annunciando l'intenzione di voler rifinanziare il bando gestito dalla finanziaria Filse nell'ambito dei fondi europei 'Fesr'.

"Un vero exploit, che conferma le nostre aspettative di programmazione - commenta Benveduti -. E che registra l'efficacia di una misura che incentiva, con una quota a fondo perduto e una a prestito, l'80% degli investimenti effettuati dalle attività economiche in impianti di autoconsumo e accumulo dell'energia prodotta, come il fotovoltaico, il mini-eolico, il mini idroelettrico, il solare termico, il geotermico e gli impianti a biomasse".



