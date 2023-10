Picchia la ex davanti al figlio, carabinieri lo arrestano

I carabinieri del Comando provinciale di Genova hanno arrestato un 30enne italiano per lesioni personali contro la sua ex compagna aggravate dall'aver commesso il fatto in presenza di minori. L'episodio è avvenuto a Genova-Pra' dove l'uomo al culmine di una violenta lite con la sua ex compagna 21enne ed alla presenza del loro figlio minore ha procurato alla giovane lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. L'immediato intervento dei carabinieri ha evitato più gravi conseguenze. Contestualmente il 30enne è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA