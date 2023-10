Papa Francesco 'socio' di una mensa dei poveri a Genova

Papa Francesco è diventato 'socio' dell'associazione don Vincenzo De Negri, che si occupa di lotta alla povertà a Genova in Val Polcevera offrendo ogni sera il pasto a 70 persone in difficoltà. Lo racconta l'edizione genovese de 'la Repubblica' in un'intervista al presidente dell'associazione Pasquale Costa.

"Un gruppo di cresimandi delle parrocchie di Langasco e Pietralavezzara sono andati a Roma con i genitori per la benedizione. Così abbiamo pensato: già che andate, portate la tessera - testimonia -. È stato sorprendente: una mamma, mentre il Papa passava, gli ha dato la busta con dentro la targhetta di socio onorario, dicendogli: Papa Francesco, è per te!". Questo accadeva a maggio.

Due mesi dopo alle due parrocchie è arrivata una lettera dalla Segreteria di Stato vaticana, dove si legge: "Il Papa ringrazia per i sentimenti che hanno suggerito il caloroso gesto e assicura per ciascuno il paterno ricordo nella preghiera", e "incoraggia ad essere ogni giorno operatori di fraternità e di bontà, attenti alle necessità dei più poveri". "Una cosa bellissima, che è la dimostrazione di quello che il Papa dice nella sua enciclica, Laudato si'", commenta Costa mostrando la nuova tessera del socio d'eccezione.



