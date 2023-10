Palazzo della Regione Liguria s'illumina per Israele

'Con Israele, con la democrazia': sono queste le parole che accompagnano l'immagine della bandiera di Israele proiettata sulla facciata del palazzo della Regione in piazza De Ferrari a Genova, un'iniziativa "a sostegno della democrazia e a favore della pace".

Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che oggi è intervenuto sull'attacco di Hamas dichiarando che "quando difendiamo Israele non difendiamo solo uno Stato che ha diritto di proteggere i suoi cittadini, ma un presidio di democrazia prezioso per tutti noi. Il terrore non può prevalere.

Con Israele senza se e senza ma!".

L'iniziativa della Regione Liguria è volta a "sensibilizzare la Liguria e il Paese a sostegno della comunità israeliana, minacciata nelle ultime ore dai fondamentalisti islamici di Hamas sulla striscia di Gaza"



