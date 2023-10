"Dovete pagare la droga dei vostri amici" e li rapina, arrestato

Prima ha rapinato un gruppetto di minorenni poi li ha costretti a salire su un autobus costringendoli a pagare alcune dosi di droga che, a suo dire, alcuni amici non gli avrebbero saldato. Il presunto rapinatore ed estorsore, un italiano di 30 anni, è stato arrestato dai carabinieri. L'episodio risale ad agosto. Secondo quanto ricostruito dai militari, il gruppetto di quattro amici è stato agganciato dal trentenne dentro un negozio h24 a Pegli. Appena fuori li ha minacciati facendosi consegnare cellulari e catenine d'oro. Non contento li ha costretti a salire un bus e a Sestri Ponente li ha costretti a consegnare i soldi che avevano per "saldare" il debito di droga di alcuni amici. Dopo la rapina e l'estorsione, i quattro sono andati a denunciare ai carabinieri quanto era successo loro. I militari hanno preso visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e quelle a bordo del mezzo pubblico fino a risalire all'identità del trentenne.



