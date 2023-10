Candia, Portofino sarà il parco nazionale più piccolo d'Italia

"L'annuncio del Ministero dell'Ambiente di un parco di Portofino che diventerà nazionale ma perimetrato a tre soli Comuni, come dai confini scelti nel 1935 per la creazione del parco regionale, è l'ennesima prova di una politica che non rispetta la volontà dei territori, e che ascolta questi ultimi solo se danno ragione alla maggioranza".

Lo denuncia la consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia in una nota.

"Il Governo accoglie in toto la proposta di Regione Liguria di un parco 'francobollo', il più piccolo d'Italia, per accontentare la Lega a prescindere da tutte le persone che vivono un territorio che avrebbe avuto la straordinaria opportunità economica e sociale di essere parco nazionale - sostiene Candia -. I Comuni di Rapallo, Zoagli, Coreglia e Chiavari avevano chiesto di far parte del nuovo parco nazionale, intravedendo grandi opportunità di sviluppo verde e sostenibile per tutta l'area del Tigullio. Regione e Governo hanno però dimostrato, ancora una volta, di non essere in grado di vedere nei parchi un'opportunità di rilancio del territorio e dell'economia, come avviene già da diversi anni negli altri Paesi europei".



