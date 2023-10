Via libera ministero a confini provvisori Parco Portofino

Via libera del ministero dell'Ambiente alla nuova perimetrazione provvisoria del Parco nazionale di Portofino sulla base dei confini originari (Portofino, Santa Margherita, Camogli insieme all'area marina protetta), con l'accoglimento integrale della proposta avanzata dalla Regione Liguria. Lo annuncia la Regione Liguria in una nota dopo aver ricevuto una comunicazione dal ministro Gilberto Pichetto Fratin.

Alla zona individuata dalla perimetrazione provvisoria, spiega la Regione, saranno applicate le misure di salvaguardia già vigenti. Secondo quanto previsto dalla norma, la zona contigua verrà istituita solo successivamente alla definitiva istituzione del Parco nazionale.

"Siamo soddisfatti e condividiamo pienamente l'impostazione del ministero - afferma il presidente Toti - che ha accolto in toto le nostre osservazioni. Ritengo che la perimetrazione provvisoria proposta dal ministro Pichetto Fratin da un lato garantisca la tutela e la conservazione della porzione di territorio di maggior pregio ambientale e, dall'altro, costituisca il punto di partenza per traguardare l'intesa sulla perimetrazione definitiva".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA