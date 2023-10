Svastica su sede Pd Chiavari,il sindaco'intollerabile inciviltà'

Indagini sono in corso per scoprire gli autori di una svastica comparsa stamani sulla targa del Partito Democratico presso la sede di via Costaguta a Chiavari (Genova). Immediata la presa di posizione dell' amministrazione comunale: "Un gesto vile di intollerabile inciviltà - ha scritto in una nota il sindaco Federico Messuti -. A nome di tutta l'amministrazione auspichiamo che i responsabili che hanno disegnato una svastica sulla targa del Pd vengano individuati e condannati al più presto. Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza alla Federazione del Partito Democratico del Tigullio".

Sull'accaduto, denunciato dal segretario Andrea Chiappe, stanno indagando le forze dell'ordine che stanno tra l'altro verificando le riprese di diverse telecamere di sorveglianza della zona.



