"Non sono assolutamente preoccupato. Sono contento che la procura contibuisca a fare luce, quando la procura lavora fa sempre un buon lavoro". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della presentazione della nuova stagione della fondazione Vuktura, a Palazzo Ducale, rispondendo alle domande sul fascicolo che la Procura di Genova ha aperto in merito alla vicenda dei container per migranti a Rivarolo.



