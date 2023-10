Parte con Calvino la nuova stagione di Palazzo Ducale di Genova

Sarà 'Genova Capitale del Libro' il principale 'fil rouge' della stagione 2023/24 della Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale di Genova che offrirà un cartellone ricco di iniziative: dalle grandi mostre ai cicli di incontri di altissimo livello, dai festival alle rassegne e molto altro. A inaugurare la stagione sarà la mostra 'Calvino cantafavole' dal 15 ottobre 2023 al 7 aprile 2024, che esplorerà il rapporto dello scrittore con l'universo poetico della fiaba, attraverso un percorso scenografico realizzato dalla Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.

Il 16 novembre sarà ospite il premio Nobel per la Letteratura Orhan Pamuk, mentre il 23 febbraio, in collaborazione con il Teatro Nazionale e la casa editrice Einaudi, ci sarà la 'Notte degli scrittori', dal 14 al 17 marzo la XIII edizione de 'La Storia in Piazza'.

A questo filone, però, si affiancheranno molti altri appuntamenti di rilievo: dal 16 novembre al 1 aprile l'appartamento del Doge ospiterà una mostra dedicata ad Artemisia Gentileschi, prima donna ammessa in un'accademia d'arte nel lontano 1618, e poi la grande fotografia con Steve McCurry e 'Children', dal 25 novembre al 10 marzo, e Sebastião Salgado con Aqua mater, dal 23 marzo al 14 luglio 2024. Tra i tanti appuntamenti anche anche "Nostalgia. Storie ed espressioni di un sentimento, dal Rinascimento all'Arte concettuale" dal 24 aprile al 1 settembre.

"Fare cultura si collega a un'idea strettamente collegata alla crescita civile di una comunità", sottolinea il presidente Beppe Costa. "Una stagione che punta sulla cultura città e arricchirla e conferma Palazzo Ducale polo culturale di altissimo livello", interviene il presidente della Regione Giovanni Toti. "Attraverso Genova capitale del Libro - conclude il sindaco Marco Bucci - Palazzo Ducale diventa un luogo di ispirazione, scoperta e di connessione, capofila culturale della nostra città".



