Maxi controlli nel centro storico di Genova contro lo spaccio

Maxi controlli nel centro storico di Genova come aveva indicato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso della sua visita il 12 settembre.

"L'operazione ha visto l'impiego di tutte le forze di polizia, della polizia locale e la partecipazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro e della Asl, per garantire un approccio integrato alle diverse criticità rilevate - scrive la prefettura in una nota stampa -. L'attività interforze ha permesso di effettuare controlli mirati in zone interessate da fenomeni di spaccio, consumo di sostanze stupefacenti e abuso di alcool, note anche per la presenza di cittadini stranieri irregolari e di molteplici immobili in disuso".

Sono stati 243 gli operatori delle forze dell'ordine impiegati per il servizi, con 622 persone identificate e controllate, 13 gli esercizi pubblici controllati, di cui uno chiuso dalla Asl, 14 le persone denunciate, due quelle arrestate, quattro i cittadini extracomunitari espulsi.

"La capillare azione messa in campo dalle forze dell'ordine mira a ripristinare la legalità e aumentare il livello di sicurezza per tutti i cittadini e sarà seguita da analoghe iniziative anche in altri quartieri cittadini", conclude la nota.



