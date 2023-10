La città di Imperia è pronta a festeggiare i suoi 100 anni

La città di Imperia festeggerà i cento anni dalla nascita, sancita con regio decreto nel 1923 e frutto dell'unione di undici antichi borghi, con una serie di eventi a ingresso libero a partire da sabato 21 ottobre e la presentazione una cartolina speciale realizzata per l'occasione da Poste Italiane. Lo annuncia il sindaco Claudio Scajola presentando l'evento in Comune.

I festeggiamenti inizieranno alle 11 in piazza della Vittoria con una cerimonia alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari. La mattinata, occasione di riflessioni sulla storia di Imperia e sulle sue prospettive future, vedrà tra l'altro un'esibizione musicale della locale banda cittadina.

Nel corso dell'evento saranno distribuite speciali cartoline di Imperia, realizzate in edizione limitata per l'occasione da Poste Italiane, sulle quali verrà impresso l'annullo filatelico dedicato al centenario della città.

Dalle 19 nel parco urbano si terrà uno spettacolo all'aperto, scritto e realizzato da 'Festi Group', di Monica Maimone. Lo spettacolo, intitolato 'Storia di un incontro', utilizzerà un'estetica particolare: il volo e il movimento delle macchine sceniche nei prati, un 'set' in perenne movimento consentirà a ogni spettatore di essere 'in prima fila', considerando che tutte le scene si muoveranno incontro al pubblico, che potrà partecipare allo svolgimento delle azioni.

"Imperia ha una storia particolare - ricorda Scajola -. È una città che compie cento anni, ma che è l'unione di antichi borghi con 2000 anni di storia. Una storia curiosa, significativa, con tanti aspetti che meritano attenzione". Lo spettacolo sarà accompagnato da un testo di Marco Maria Pernich, che introdurrà i temi affrontati, tutti legati alla storia e alle caratteristiche di Imperia.



