E-distribuzione inaugura spazio di addestramento a Savona

È stato inaugurato un campo pali di E-distribuzione a Savona per formare i lavoratori addetti al servizio elettrico. La struttura aperta in via Ricci potrà essere utilizzata anche per le esercitazioni delle imprese che lavorano per la società del Gruppo Enel o dai vigili del fuoco ed enti locali.

Hanno partecipato al taglio del nastro tra gli altri il sindaco di Savona Marco Russo, il comandante dei vigili del fuoco Giuseppe Di Maria, il viceprefetto Marco Freccero e il responsabile dell'area Piemonte-Liguria di E-Distribuzione Enrico Bottone.

Tralicci, pali, buca per i giunti, cabine secondarie con apparecchiature tecnologiche e trasformatori, ma anche un'aula didattica con una capienza di 30 posti e apparecchiatura tecnologica di supporto, c'è tutto l'occorrente per le sessioni formative degli operativi di E-Distribuzione.



