Container per migranti a Genova, la procura apre un fascicolo

La procura di Genova ha aperto un fascicolo, al momento senza ipotesi di reato e senza indagati, per la vicenda dei container ad uso abitativo di via Pierino Negrotto Cambiaso a Genova, in Val Polcevera, che avrebbero dovuto ospitare dei migranti minorenni. Ad accendere un faro è il pool di magistrati che si occupa di reati contro la pubblica amministrazione.

Si indaga perché il terreno a Rivarolo in cui sono stati sistemati i container è risultato di proprietà di una società riconducibile a una collaboratrice dell' assessora comunale Lorenza Rosso. La collaboratrice si è dimessa dopo che le opposizioni hanno denunciato un possibile conflitto di interessi. Il sindaco Marco Bucci ha subito bloccato l'operazione ma la maggioranza di centrodestra ha vissuto momenti di tensione al momento di discutere sull'accaduto. Le opposizioni chiedono le dimissioni della assessora.

Il sindaco ieri ha affermato che "il sindaco e la giunta sono una cosa sola, non voglio dire prendere o lasciare ma è abbastanza così, se c'è fiducia al sindaco c'è fiducia anche alla giunta e se non è così io sono pronto ad andarmene".





