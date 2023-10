Confedilizia contraria a stop agli affitti brevi, 'norme gravi'

"C'è l'annuncio del governo di voler intervenire per limitare gli affitti brevi con un disegno di legge. Noi siamo molto contrari. Però se avvenisse con un disegno di legge e non un decreto ci sarebbe la possibilità in Parlamento di intervenire e arrivare ad agire non con divieti nei confronti delle locazioni brevi per evitare lo spopolamento dei centri storici, perché non è quella la causa, ma con incentivi per le locazioni lunghe". Il presidente di Confedilizia, l'associazione dei proprietari di case, Giorgio Spaziani Testa, oggi a Genova, avverte che, scongiurata l'ipotesi del decreto legge per avviare la stretta, il problema resta ancora aperto, anche se "l'unica motivazione che spinge i promotori della legge è quella di favorire gli alberghi".

"Sarebbero gravi due norme in particolare del testo che ha presentato la ministra Santanché - spiega - quella che vieta l'affitto per una sola notte nei centri storici delle maggiori città e quella che impone di diventare imprenditori a chi abbia più di due case locate per brevi periodi. Sono violazioni di principi generali ma sono anche limitazioni del diritto di proprietà che noi riteniamo inaccettabili".

Per Confedilizia il fenomeno degli affitti brevi non è così diffuso e non è vero che pesa nello spopolamento dei centri storici. "Una delle motivazioni addotte contro gli affitti brevi è che andrebbero a danneggiare gli affitti lunghi, ma i numeri non dicono questo - è il parere di Vincenzo Nasini, presidente di Ape Confediliza Genova e vicepresidente di Confedilizia -: i dati di Airbnb, che è la maggiore piattaforma online, gli appartamenti in affitto per uso turistico a Genova sono 759, un numero esiguo rispetto al totale delle case in affitto con contratti lunghi. Se poi si guarda ad altre località che sono prettamente turistiche come Rapallo (959 appartamenti per locazioni brevi), Sanremo (1.267), Alassio (1.143) e Cinque Terre (1.680) risulta ancora più evidente che le aree maggiormente vocate agli affitti brevi sono quelle turistiche, quindi i timori di una diminuzione dell'offerta abitativa di prima casa nelle grandi città come Genova a causa degli affitti brevi sono fortemente ridimensionate".



