Calcio: Il torneo delle Regioni 2024 in Liguria

Nel 2024 la Liguria ospiterà il 60/mo Torneo di calcio delle Regioni. Lo annuncia l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro dopo l'assegnazione alla Liguria della competizione, la più longeva e importante manifestazione di calcio giovanile organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti-Federazione Italiana Giuoco Calcio.

"Una notizia che ci rende immensamente orgogliosi e che ci stimola a lavorare pancia a terra fin da subito, in modo da garantire tutto il supporto necessario per la buona riuscita dell'evento - commenta Ferro -. Complimenti al presidente regionale Giulio Ivaldi e a tutto il comitato ligure della Figc per questo importante traguardo. Dopo aver trionfato sul campo nel 2023, sono certa che la Liguria saprà confermarsi protagonista organizzando con serietà e competenza una manifestazione di altissimo livello, grazie a un grande lavoro di squadra tra federazione, enti locali, impianti sportivi e addetti ai lavori".

La kermesse, vinta nel 2023 proprio dalla Liguria nella categoria under 19, si svolgerà dal 22 al 29 marzo 2024.



