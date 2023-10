Università Genova, boom laurea sport, cresce Filosofia

Grande successo per il nuovo corso di laurea sullo sport, il primo in Italia dedicata a politiche, governance e organizzazione degli eventi sportivi, che ha già raggiunto una soglia di 200 iscritti. Forte crescita anche per la facoltà di Filosofia, così come sono in aumento le iscrizioni a Giurisprudenza, Scienze Socliali, Scienze Umanistiche, oltre a confermarsi Politecnica, scienze, fisica, matematica e medicina, dove i posti però sono programmati. È questa la "classifica" delle scelte delle matricole dell'Universita di Genova che questa mattina hanno partecipato al "Welcome Day".

UniGe punta sempre di più a internazionalizzazione e ibridazione, come ha ricordato il rettore Federico Delfino parlando ai nuovi studenti. "Ogni anno il nostro numero di immatricolati oscilla tra i 5 mila e i 6 mila - ha spiegato Delfino - e quest'anno stiamo andando meglio dello scorso anno.

Sono oscillazioni fisiologiche che dipendono, però, da un problema comune a tutti, che è quello del calo demografico e per questo bisogna dare corsi internazionali, attrarre persone da fuori regione ma nche pensare anche a nuovi servizi per gli studenti". Il rettore, infatti, ha annunciato la nascita di una "student card" con scontistiche e servizi aggiuntivi sul territorio. "Stiamo lavorando a una Genova universitaria, possiamo diventare un grande hub di innovazione e dobbiamo cogliere questa opportunità anche dal lato della ricerca e della formazione".



