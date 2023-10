Ruba cucciolo husky, fermato da carabiniere fuori servizio

Il pronto intervento dei carabinieri della compagnia di Sestri Levante ha consentito di fermare un uomo che si era impossessato di un cucciolo di husky.

Il fatto è avvenuto a Casarza Ligure in zona Francolano. L'uomo, un cittadino romeno di 30 anni, ha preso il cucciolo custodito in un giardino recintato e si è dileguato. Le urla dei proprietari sono state sentite da un carabinieri fuori servizio che è intervenuto bloccando l'uomo che ha reagito con minacce e insulti ma è stato preso in consegna da una pattuglia di Moneglia che si trovava in zona. Il cucciolo è stato restituito ai legittimi proprietari mentre l'uomo è stato denunciato per furto e per aver negato le generalità. In considerazione del fatto che in zona sono spariti negli ultimi mesi alcuni cuccioli di cane di razza pregiata le forze dell'ordine ritengono che il cucciolo fosse destinato al mercato di animali vivi.



