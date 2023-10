Rigassificatore, Toti contestato a Savona

Oltre 500 persone ha atteso oggi pomeriggio il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti davanti alla Provincia di Savona per contestarlo in merito all'iter che dovrebbe portare a Savona, a partire dal 2026, la nave rigassificatrice Golar Tundra oggi operativa nel porto di Piombino. Toti è arrivato a Savona per un vertice sul rigassificatore insieme alla Provincia, a Snam e ai 12 Comuni dell'area coinvolti a vario titolo dal progetto. I manifestanti hanno esposto decine di striscioni e intonato cori e slogan, iniziando quasi un'ora prima dell'arrivo di Toti e proseguendo ben oltre l'inizio del vertice.

La protesta di oggi è l'ultima di una serie, tra manifestazioni di piazza, la catena umana in spiaggia e la più recente 'Save the island' la scorsa domenica.



