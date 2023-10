Provincia vince bando europeo su siti geo archeologici

La Provincia di Imperia ha vinto un bando europeo sui "Paesaggi geo archeologici del Ponente ligure", nell'ambito del progetto avviato dalla Commissione Ue "New European Bauhaus" (Neb), che intende finanziare iniziative che promuovono un approccio più sostenibile, innovativo e integrato al design e all'architettura, secondo gli obiettivi di sostenibilità. Lo ha dichiarato, stamani, il presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, al convegno "Il New European Bauhaus in Liguria: storie di una sfida europea e territoriale".

Appuntamento che si inserisce nel quadro di iniziative sviluppate dal Settore Affari Europei di Regione Liguria, con le Province e Anci Liguria, attraverso un percorso di networking e capacity building. "A margine di questo convegno, con protagonista la Regione Liguria e col quale, fra i primi in Europa, si comincia a valutare questo nuovo percorso della Bauhaus, ovvero una nuova filosofia con cui realizzare i progetti in tutto il nostro territorio europeo, la Provincia ottiene un riconoscimento significativo, avendo vinto uno di questi bandi - ha detto Scajola -. Paesaggi geo archeologici del ponente ligure si riferisce agli ambiti ventimigliese, sanremese e imperiese e, in particolare, all'archeologia subacquea marina davanti al capoluogo, alla grotta della Madonna dell'Arma, a Sanremo e ai Balzi Rossi di Ventimiglia. Il progetto, che intende valorizzare la storia molto antica del nostro territorio, prevede la valorizzazione e la messa in rete di ognuno di questi siti".



