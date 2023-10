Muore dopo intervento chirurgico, procura apre inchiesta

La Procura di Imperia ha aperto un'inchiesta sulla morte di una donna di 52 anni, Anna Rosa Loi, che gestiva una tabaccheria a Taggia, morta all'indomani di un intervento chirurgico in day hospital, avvenuto lunedì scorso all'ospedale di Imperia. Secondo quanto ricostruito, e come riportato anche da alcune testate locali, la donna si sarebbe sentita male durante la notte e il martedì è stata di nuovo trasportata al centro sanitario di Imperia, dove è stata sottoposta a un altro intervento per bloccare un'emorragia. La donna è poi deceduta nella tarda mattinata a causa di alcune complicazioni.

L'azienda sanitaria ha contattato la procura di Imperia che ha aperto un'indagine per ora contro ignoti, con l'intento di ricostruire le cause della morte, acquisendo la cartella clinica e ascoltando l'equipe medica che l'ha operata. Al momento non ci sono ancora iscritti nel registro degli indagati.

Domani sulla salma di Anna Rosa sarà effettuata l'autopsia.

In sua memoria i tabaccai di Taggia hanno promosso una raccolta di fondi il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all'associazione di volontariato ""La casa grande di Giz", di Arma di Taggia. I tabaccai di tutto il Comune, inoltre, comunicano che resteranno chiusi per lutto, durante la celebrazione del funerale con data da destinarsi.



