Intelligenza Artificiale, Comune Genova sviluppa servizi chatbot

Il Comune di Genova potenzia i servizi legati all'Intelligenza Artificiale affidandosi alla società internazionale Querlo per sviluppare un servizio di chatbot avanzato in grado di interagire con i cittadini e comprendere le loro esigenze. Il Comune punta sulla realtà virtuale per realizzare il Digital Twin, avvalendosi di un chatbot, software che simula ed elabora le conversazioni umane (scritte o parlate), consentendo agli utenti di interagire con i dispositivi digitali come se stessero comunicando con una persona reale. La regia del progetto fa capo alla Direzione di Area Technology Office (Sistemi Informativi) del Comune e ha come obiettivo l'adeguamento alle innovazioni tecnologiche e il miglioramento qualitativo degli strumenti informatici nella pubblica amministrazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA