Figlia denuncia padre per violenza sessuale, arrestato

Un quarantenne della Val di Magra è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia dopo essere stato denunciato dalla figlia minorenne e dalla moglie. Secondo quanto riportano i quotidiani locali l'inchiesta, avviata nel marzo 2023, segue una precedente che fu archiviata nel 2019 quando la figlia, allora dodicenne, ritrattò di fronte ai giudici le iniziali confessioni rese all'interno della scuola. Secondo gli inquirenti anche la zia paterna della vittima avrebbe ammesso di aver ricevuto le stesse molestie in passato dall'uomo, pur senza mai presentare denuncia. La custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo è stata richiesta da gip e Procura della Spezia per evitare il pericolo di fuga all'estero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA