Festival dell'eccellenza al femminile 2023 dedicato all'Identità

La XIX edizione del Festival dell'Eccellenza al Femminile con la direzione artistica di Consuelo Barilari dedicato alle 'Identità' è in programma dal 13 ottobre al 9 dicembre a Genova. In calendario oltre ai 12 spettacoli teatrali, incontri sul palco dopo le rappresentazioni, presentazioni di grandi libri, premi e dibattiti e alcune 'sorprese' con testimonial internazionali del mondo dell'arte e della cultura.

Il programma teatrale del Festival realizzato al Teatro Nazionale di Genova è la spina dorsale della XIX edizione. Sono stati scelti 12 titoli, tra spettacoli nazionali e internazionali con debutti nazionali, recital e performance teatrali nei luoghi storici. Quattro i debutti nazionali: 'I, the victim' con Valentina Lodovini e 'The second time' entrambi scritti e diretti da Simona Semenic. Due debutti nazionali sono produzioni del Festival: 'Sotto il cielo di Venere , Identità di un Mito', progetto e regia Consuelo Barilari dal testo di Silvana Zanovello con Viola Graziosi e Graziano Piazza. L'altro debutto è dedicato al centenario della nascita di Maria Callas con 'Non solo voce' che andrà in scena il giorno della nascita della grande soprano, un'intervista impossibile condotta in scena da Italo Moscati con Anna Della Rosa nei panni della Callas.

La rassegna teatrale è dedicata quest'anno alla creatività e all'avanguardia a iniziare dalla regista greca Elly Papakostantinou con la Compagnia Internazionale Odc Ensamble che propone le Baccanti in versione Queer in 'Bacchae' (coproduzione con altre realtà tra cui Romaeuropa e Teatro Nazionale di Genova). Tra gli spettacoli teatrali alcuni attingono ai grandi libri e dialoghi con gli autori come 'l'Anello forte' di Nuto Revelli nello spettacolo con Laura Curino, il romanzo di Kent Haruf nella piece 'Le nostre anime di notte' con Lella Costa ed Elia Schilton e tanti altri. Dedicati al tema Identità anche i premi: il premio Ipazia all'eccellenza femminile nazionale e internazionale, il premio Lady Truck e Nuova Drammaturgia e il premio Ipazia alla Migliore Attrice. A corollario del premio internazionale diretto da Carmen Lasorella, 'Human rights', 4 incontri con giornalisti e avvocati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA