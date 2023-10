Esercitazione Capitaneria simula sversamento in mare 5 Terre

Un incidente in mare, con lo sversamento in mare di idrocarburi nell'area marina protetta. E sei naufraghi da portare in salvo. E' lo scenario dell'esercitazione della Guardia Costiera spezzina che si è svolta questa mattina a Riomaggiore, nella zona C dell'area marina protetta del Parco Nazionale delle cinque Terre. La guardia costiera ha partecipato con una motovedetta e un battello, cui si è aggiunto un battello con i sub del Cnes della polizia. Un marittimo, durante l'abbandono dell'imbarcazione 'incidentata', è accidentalmente caduto in mare ed è stato soccorso e messo in sicurezza dal personale del 118. Sul posto anche un mezzo nautico del Parco, con panne galleggianti per circoscrivere l'incquinamento marino: a bonificare l'area ci ha pensato il battello disinquinante Tagis del Ministero dell'Ambiente. L'imbarcazione incidentata è stata messa in sicurezza con un rimorchiatore. L'esercitazione è stata scolta secondo il piano antinquinamento locale, per testare la macchina organizzativa in caso di inquinamento da sostanze nocive e pericolose.



