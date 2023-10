Comune Chiavari, pubblicato avviso per gli orti urbani

Pubblicato l'avviso esplorativo per l'acquisizione di dichiarazioni d'interesse per la realizzazione degli orti urbani da assegnare ai cittadini residenti nel comune o associazioni con sede legale a Chiavari.

Un'iniziativa per promuovere il benessere psicofisico delle persone, la socializzazione e la valorizzazione delle tradizioni, il recupero della stagionalità dei prodotti agricoli e una nuova qualificazione dell'ambiente urbano tramite l'assegnazione di piccoli appezzamenti di terreno da destinare alle attività di coltivazione senza scopo di lucro.

"Si tratta di un progetto di forte valenza sociale, che va di pari passo con la valorizzazione della nostra preziosa rete sentieristica e con il progressivo sviluppo della rete ciclabile cittadina - ha detto il consigliere Luca Ginocchio - Viviamo in una città e in una società sempre più digitale, per questo vogliamo cercare di creare occasioni per mantenere un legame forte con la natura, la terra e le nostre radici in ottica sempre più green. I nostri uffici hanno individuato alcune aree di proprietà comunale che per diversi motivi si prestano più di altre alla coltivazione di ortaggi, frutta o fiori. L'intento della nostra amministrazione è quello di affidare gratuitamente piccoli appezzamenti di terreno inutilizzato a privati cittadini, famiglie, scuole o anche associazioni per praticare la coltivazione diretta. Il tutto finalizzato alla produzione di ortaggi per l'uso individuale o con scopo didattico per valorizzare spazi cittadini attualmente inutilizzati" Le persone interessate possono scaricare il modulo dal sito comune.chiavari.ge.it, e presentare la dichiarazione di interesse entro le ore 12 del 2 novembre 2023 direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Chiavari sito in Piazza N.S. dell'Orto 1,o tramite mail all'indirizzo protocollo@comune.chiavari.ge.it o PEC comune.chiavari@cert.legalmail.it Il modello di dichiarazione potrà in alternativa essere ritirato all'Ufficio Informazioni sito all'ingresso del Palazzo Municipale dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 12.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA