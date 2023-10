Carenza d'acqua e desalinizzatore, Genova si affida a esperto

Il Comune di Genova si affida al professore Alessandro Leto, genovese, professore universitario, esperto di sostenibilità e fondatore e direttore della Fondazione Water Academy Srd che ha sede a Lugano, per definire le strategie utili a far fronte alla decrescente disponibilità d'acqua, compresa l'ipotesi di realizzazione di un impianto di desalinizzazione.

La direzione Ambiente del Comune ha affidato l'incarico per 68.800 euro.

"Le prospettive di crescita economica e sociale della città di Genova potrebbero generare un significativo aumento del fabbisogno idrico - spiegano gli uffici del Comune di Genova motivando la necessità di avvalersi di un esperto esterno -. Il servizio riguarda la redazione delle delle linee guida per la valutazione di una strategia idrica di medio periodo per la Città di Genova, portando avanti un dialogo pubblico/privato, tenendo conto dei cambiamenti climatici e della progressiva aridificazione del territorio. Vanno considerati come elementi di grande interesse il ruolo delle energie rinnovabili e del mare".



