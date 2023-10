Al via un "Patto di amicizia" tra Genova e Santos (Brasile)

Le città di Genova e Santos (Brasile) hanno deciso di avviare un programma di collaborazione in tema di turismo, di import-export, di cultura e di sport.

Stamani a Palazzo Tursi il sindaco di Genova, Marco Bucci, e il sindaco di Santos, Rogerio Santos, hanno firmato una lettera di intenti per un futuro "Patto di amicizia" in cui strutturare le forme di collaborazione e di aiuto reciproco tra le due città.

Alla cerimonia per la firma, informa una nota del comune di Genova, hanno preso parte tra gli altri il console generale del Brasile a Milano, Hadil Da Rocha-Vianna, il capo di gabinetto e l'assessore all'urbanistica del comune di Santos, Rafael Oliva e Glaucus Farinello.

''La collaborazione tra Genova e Santos - ha detto il sindaco Bucci - avrà uno sguardo rivolto al futuro. Tra i campi di interesse comuni ci sono le attività portuali: Santos, oltre ad essere punto di approdo di Costa Crociere, offre grandi opportunità in tutta la logistica portuale e interportuale.

Altri settori di collaborazione saranno l'import-export, la cultura, la promozione del turismo, lo scambio tra Università e lo Sport. Nel 2024 Genova sarà Capitale Europea dello Sport e ospitaremo la città di Santos in uno dei tanti eventi che stiamo organizzando. Si potrebbe anche pensare a un'iniziativa dedicata a Pelé'' ''La Città di Genova e la Città di Santos- si legge nella lettera di intenti - pongono oggi le basi di un dialogo che porti ad una collaborazione strutturale e coordinata tra le due città, finalizzata alla firma di un 'Patto di amicizia e collaborazione', a partire dal legame storico che unisce i due territori, vista la comune vocazione all'internazionalizzazione e all'accoglienza. Genova ha rappresentato, tra la fine dell' Ottocento e l'inizio del Novecento, il grande porto di partenza di milioni di italiani alla ricerca di un futuro migliore e Santos il grande porto dell'arrivo e la terra della speranza per milioni di immigrati che lì hanno trovato un lavoro e una nuova casa''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA