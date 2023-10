Al Ducale il seminario permanente su transizione ecologica

L'Italia nel primo semestre del 2022 è stata flagellata da 132 eventi meteorologici estremi.

Nello stesso periodo del 2023, il numero di questi fenomeni è salito a 500: il cambiamento climatico mondiale è in una fase di rapida evoluzione negativa. Se ne è parlato a "Eventi estremi e CO2", con la partecipazione dell'accademico Claudio Eva, primo convegno che ha aperto il Seminario Permanente sulla Transizione Ecologica, nella Sala Conferenze dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, a Palazzo Ducale di Genova.

L'Accademia Ligure di Scienze e Lettere ha organizzato, per il secondo anno consecutivo, una serie di incontri che si svolgeranno tra ottobre a novembre, su temi caratteristici della transizione ecologica ed energetica. Si tratta di una transizione ecologica ragionata e cioè inquadrata in un contesto economico, sociale e politico. In tutto 9 incontri che culmineranno nella Tavola Rotonda del 6 dicembre 2023 nella Sala del Minor Consiglio, con i vertici di istituzioni e attività commerciali e industriali del territorio.

"Dagli aspetti economici della transizione ambientale - spiega Giancarlo Albertelli, vice presidente dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere di Genova, la cui fondazione risale al 1798 - ai combustibili a basso contenuto di carbonio per i trasporti, la cattura della CO2 come misura di transizione, l'idrogeno verde come vettore energetico del futuro, shipping e transizione energetica, geopolitica dell'energia dalla guerra fredda a oggi, energia nucleare oggi e domani, sono alcuni degli aspetti che saranno trattati nel corso del seminario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA