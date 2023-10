Record per porti Genova e Savona con oltre 2 milioni crocieristi

"A fine 2023 supereremo i due milioni di crocieristi e potremo dire che i nostri porti hanno superato il 2019 lasciandosi alle spalle gli effetti negativi del Covid". Paolo Piacenza, commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, ha annunciato il nuovo record in occasione della presentazione della Clia european cruise week che si terrà a Genova a marzo 2024. "Nel 2019 il porto di Genova aveva toccato il record storico di più di 2 milioni di passeggeri, poi purtroppo abbiamo subito gli effetti del Covid ma siamo stati i primi a far ripartire il settore - ha spiegato -. Questo ha consentito di arrivare al 2022 con un recupero del 165% in più rispetto al 2020 superando il milione e mezzo di passeggeri. E oggi, nei primi otto mesi del 2023 abbiamo già raggiunto i risultati di tutto il 2022".

Buone notizie anche sul fronte dell'elettrificazione delle banchine che consentirà alle navi passeggeri di spegnere i motori in porto, collegandosi alla rete elettrica a terra. Entro il 2024 saranno elettrificati tre attracchi per i traghetti e uno per le crociere nel solo porto di Genova. "Per l'elettrificazione delle banchine - spiega - abbiamo ottenuto due finanziamenti ministeriali: 10 milioni su Savona, che sono stati appaltati, c'è il progetto esecutivo, e i lavori sono già partiti il 2 ottobre. E su Genova abbiamo ottenuto 20 milioni di euro e il 30 ottobre partiranno i lavori per l'elettrificazione di un attracco crociere e tre traghetti. Sono previsti 15 mesi di lavori per cui dovremmo riuscire a terminare entro la fine del 2024. Inoltre ci siamo già attivati con il ministero per ottenere ulteriori finanziamenti per arrivare all'elettrificazione di tutte e 6 le banchine del porto passeggeri".



