Rapallo, in piazza Venezia torna 'Rapallo del gusto'

Sabato 7 ottobre torna in Piazza Venezia "La Rapallo del gusto". Un appuntamento interamente dedicato alla cucina ligure e alle sue specialità. In particolare, quest'anno, la terza edizione sarà dedicata a uno dei prodotti più apprezzati e riconosciuti del nostro territorio che sprigionerà il suo inconfondibile profumo nelle vie del centro cittadino, il pesto.

Si parte alle ore 10 con la scuola di pesto al mortaio, un momento di gioco e di didattica condotto da alcuni tra i più esperti "pestaioli" per chiunque desideri cimentarsi nella preparazione di questa deliziosa ricetta.

Si proseguirà alle 13.00 con una gradita degustazione di trofie al pesto servite da Roberto Panizza e dal pastificio "La Casana". La giornata rivolta alla nostra tradizione culinaria avrà il suo culmine alle ore 15 con il Campionato di pesto al mortaio. Una simpatica competizione, il cui vincitore avrà la possibilità di partecipare al Campionato Mondiale che si terrà nel marzo 2024 a Palazzo Ducale di Genova. L'iscrizione alla gara, aperta a tutti, sarà effettuabile sul posto o inviando una mail a iscrizioni@foxite.it.

"Dopo il notevole successo degli scorsi anni, abbiamo deciso di ripetere e rinnovare questa apprezzata rassegna - ha detto il sindaco Carlo Bagnasco - Piazza Venezia, cuore del commercio e del mercato cittadino, si è rivelata una location particolarmente adatta. Ringrazio per il lavoro svolto per la realizzazione di questo evento, il consigliere al commercio Giorgio Tasso e gli uffici comunali. L'enogastronomia come mezzo per destagionalizzare l'offerta turistica è senz'altro un'idea vincente".



