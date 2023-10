Prefettura Imperia, presidi notturni in 'zona calda' migranti

La Prefettura di Imperia ha disposto un presidio fisso anche notturno nella cosiddetta "zona calda" dei migranti, alle Gianchette e in via Tenda. E' quanto deciso stamani in una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, presieduta dal prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, per un rinnovato esame delle misure di ordine e sicurezza pubblica da attuare su Ventimiglia, alla luce dell'emergenza migranti e del vertice con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi di lunedì scorso. La decisione di potenziare la sorveglianza nasce dalle ultime risse e dalle turbative dell'ordine pubblico. Il coordinamento del nuovo dispositivo di sicurezza è stato affidato al questore di Imperia, Giuseppe Felice Peritore e si aggiunge al servizio di poliziotto e carabiniere di quartiere, ai controlli straordinari che, con cadenza settimanale, vengono effettuati dai reparti inquadrati interforze, ai servizi di vigilanza a cura di polizia, carabinieri e guardia di finanza nelle zone più critiche della città. Il prefetto ha pure evidenziato la necessità di rafforzare le iniziative di carattere umanitario e assistenziale in favore dei migranti regolari, per evitare situazioni di forte concentrazione degli stessi in alcune zone di Ventimiglia. Il tutto attraverso l'individuazione di un ulteriore punto di assistenza diffusa (Pad) di ampie dimensioni, tenuto conto che quello attualmente gestito dalla Caritas risulta insufficiente rispetto ai bisogni dei migranti in continuo aumento.



