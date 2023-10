Ponte, Brencich "su retrofitting scriverei lo stesso d' allora"

Il progetto di retrofitting (il rinforzo delle pile 9 e 10) era "un lavoro degno di pubblicazione in una rivista scientifica" di "elevatissimo livello" e nonostante il crollo "il parere è lo stesso anche oggi, riscriverei quello che ho scritto". Lo ha detto l'ingegnere e docente universitario Antonio Brencich durante il suo esame nel processo per il crollo del Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime). L'esame era iniziato ieri e proseguirà anche lunedì. Brencich era stato chiamato a collaborare al Comitato tecnico amministrativo e in una settimana aveva studiato tutte le carte del progetto. Nella sua relazione aveva scritto che il ponte presentava uno "stato impressionante" di degrado. Quella frase era poi sparita, ha spiegato ieri, gli venne spiegato, "erano considerate osservazioni non rilevanti con il progetto di retrofitting".

In aula oggi ha anche spiegato che impressionante era riferito al fatto che "fosse rimasto impressionato, sorpreso del degrado in soli 50 anni di vita di un ponte". L'ingegnere, nel 2016 e anche subito dopo il crollo, aveva detto in alcune interviste come il Morandi non potesse essere considerato un "capolavoro di ingegneria strutturale", ma piuttosto un esempio negativo per gli enormi costi di manutenzione. E, ancora , lo aveva definito un "fallimento dell'ingegneria", che aveva richiesto interventi di manutenzione straordinaria dopo appena 25-30 anni con il progetto di rinforzo della pila 11. "Ma non c'erano elementi che segnalassero un pericolo. E penso anche i colleghi che ci hanno lavorato non avessero dati per sospettare della pericolosità" ha detto Brencich.

Secondo l'accusa, però, l'ingegnere non si attivò per fare chiudere il viadotto nonostante fosse a conoscenza del degrado.

"Il progetto di retrofitting era di elevatissimo livello per la parte degli stralli perché il modello di calcolo teneva conto delle fasi costruttive e quindi dello stato finale della tensione" e anche se uno degli autori era iscritto all'albo degli ingegneri da solo tre anni "era degno di pubblicazione in una rivista scientifica".



