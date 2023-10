GenovaJeans al via domani con 100 appuntamenti

Con oltre 100 appuntamenti fra laboratori, aperture speciali di siti culturali, esposizioni, mostre, installazioni e performance artistiche e trenta aziende del settore moda e sostenibilità ospiti a Genova, da domani prende il via con l'inaugurazione alla Biblioteca Universitaria e continuerà fino a domenica 8 ottobre, GenovaJeans. Il percorso attraverso la storia e l'attualità coinvolgerà 40 location fra la via del jeans (via Pré, via del Campo, Fossatello e Banchi) e l'area della Darsena. Ci saranno 30 relatori, 14 esperti di settore, 98 artisti coinvolti e buyers provenienti da Argentina, Cile, Emirati Arabi Uniti, Paraguay, Paesi Bassi, Kazakhistan, Perù e Sudafrica.

La Biblioteca universitaria sarà la sede di incontri, talk e conferenze dedicati al jeans, all'innovazione del tessuto e all'ecodesign, ma il racconto si snoderà anche attraverso l'ex oratorio di San Tommaso, il Metelino, il Museo del Risorgimento, che conserva nella sua collezione permanente le camicie rosse e i jeans dei garibaldini e dove sarà esposta l'opera donata dal famoso artista inglese del jeans Ian Berry, "Ritratto di Giuseppe Garibaldi".

E ancora il Mei, il Galata Museo del mare, alcuni palazzi dei Rolli e altri ancora. GenovaJeans nasce da un progetto di Manuela Arata, attuale presidente del Comitato promotore.

L'evento è prodotto dal Comune di Genova, che ne ha affidato la curatela generale ad Anna Orlando.



