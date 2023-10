Genova capitale del libro, ecco'Yomimono', leggere al Chiossone

In occasione di Genova capitale italiana del libro 2023, le biblioteche civiche propongono una rassegna di libri legati alla cultura giapponese che si terrà al museo Chiossone e in alcune biblioteche genovesi. Yomimono: leggere al Museo Chiossone e non solo prende il via sabato 7 ottobre con un evento inserito nella programmazione collaterale di Book Pride Genova 2023, e prosegue fino alla prossima primavera.

Yomimono in giapponese significa "cose da leggere", un termine ampio che comprende tutti i tipi di testo. La rassegna, a cura di Aurora Canepari, presenta infatti libri differenti: dalla saggistica alla letteratura per bambini, dai romanzi ai libri d'arte, ma tutti accomunati dal tema del Giappone. In ogni incontro autori, traduttori, editori e illustratori presenteranno al pubblico opere di recente uscita o di particolare interesso tematico, approfondendo i punti di contatto con la realtà museale e bibliotecaria.



