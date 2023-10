Crociere, nuovo record con 13 milioni passeggeri in Italia

Nel 2023 l'Italia sfonderà quota 13 milioni di crocieristi movimentati, il 15% in più rispetto al 2019, pre Covid. "Si tratta di un nuovo record, anche rispetto ai livelli pre pandemia" ha sottolineato Pierfrancesco Vago, presidente mondiale di Clia (l'associazione di categoria del settore crocieristico) ed executive chairman di Msc cruises, in occasione della presentazione della Clia european cruise week che si terrà a Genova a marzo 2024. "Le navi sono piene piene e stanno andando molto bene" ha aggiunto Vago a proposito dell'andamento del settore. Sui conti delle compagnie pesa ancora la parentesi della pandemia, così come l'aumento del costo dei carburanti e il prezzo dell'innovazione ambientale, insieme all'inflazione, che hanno fatto aumentare un po' i prezzi delle crociere. "Tutte le aziende di crociere hanno sofferto il primo trimestre, ma sto vedendo risultati del secondo e terzo per tutte le compagnie molto importanti e tutti stanno recuperando" ha aggiunto Vago, che è cauto sulla ripartenza delle commesse per la costruzione di nuove navi da parte di tutte le compagnie: "E' ancora presto".



